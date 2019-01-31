رياضة | ريال مدريد يفتح مفاوضات رسمية لضم صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفتح مفاوضات رسمية لضم صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في فتح مفاوضات رسمية للتعاقد مع صفقة نارية خلال الفترة المقبلة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد فتح محادثات مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد مع جوليان فيجيل في الصيف المقبل.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد يرصد التعاقد مع فيجيل في الصيف المقبل تحسباً لرحيل أي لاعب من خط الوسط بعد ارتباط كلا من مودريتش وكروس بالرحيل.

وتابع الموقع أن بوروسيا دورتموند قد يطلب مبلغاً كبيراً نظير رحيل اللاعب بعد تألقه طوال الفترة الماضية مع الفريق مقدماً عروض متميزة.