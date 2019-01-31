رياضة | قبل النهائي.. أبرز أرقام منتخب اليابان في كأس أسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل النهائي.. أبرز أرقام منتخب اليابان في كأس أسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب اليابان في الصعود إلى دور النهائي من بطولة كأس أسيا 2019، بعد انتصاره أمام منتخب إيران بنتيجة 3-0 في الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

وضرب الساموراي موعدا كبيرًا ضد منتخب قطر، يوم الجمعة المقبل في الساعة الرابعة مساءً، في نهائي بطولة كأس أسيا والتي تقام في الإمارات.

وحقق منتخب اليابان الفوز حتي الآن في جميع مباريات البطولة، حيث تصدر مجموعته بدوري المجموعات برصيد 9 نقاط، بعد انتصاره ضد منتخبات "عمان - أوزبكستان - تركمانستان".

وسجل مهاجمو اليابان 6 أهداف في دور المجموعات، واهتزت شباك الفريق بثلاثة أهداف، بمعدل هدف كل مباراة، وتأهل كمتصدر إلى دور الـ16 من كأس أسيا.

ولم تهتز شباك منتخب اليابان في الأدوار الإقصائية حتي الآن، حيث فاز أمام منتخب السعودية بدور الثمن نهائي، بنتيجة هدف نظيف، وكرر نفس النتيجة بالدور الربع نهائي أمام منتخب فيتنام.

بينما جاءت النتيجة الاكبر للمنتخب الياباني في البطولة بالدور النصف نهائي أمام منتخب إيران بثلاثية نظيفة.

ويعد يويا أوساكو لاعب منتخب اليابان هو هداف الفريق في بطولة كأس أسيا 2019 برصيد 4 أهداف، ويحتل وصافة ترتيب هدافي البطولة بعد المعز علي صاحب ال8 أهداف.