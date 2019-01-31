رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من إحراز 100 هدف بقميص الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من إحراز 100 هدف بقميص الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل "الهداف الخفي" لفريق ريال مدريد الإسباني يقترب من الوصول إلى الهدف رقم 100 مع النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإنه يفصل بيل عن تحقيق هذا الرقم الجديد هدف وحيد ليصل مجموع أهدافه مع ريال مدريد إلى 100 هدف وينضم لنادي المئة خاصة أن المباراة ستكون أمام خصم معروف جيدًا للويلزي ونجح في هز شباكهم في مواجهتين.

ونجح بيل في تسجيل 99 هدف خلال 213 مباراة مع ريال مدريد ويعتبر هذا المعدل ليس جيداً مقارنة بزملائه في الثلاثي الهجومي للنادي حيث بيل يسجل 0.46 هدف في كل مباراة بينما استطاع بنزيما إحراز 207 أهداف خلال 445 مباراة ويبتعد عن زميله السابق رونالدو الذي سجل 1.02 هدف كل مباراة.

ودائماً كانت أرقام بيل مع الفريق محلاً للشك وعدم الرضا فنجح الويلزي في تسجيل 11% فقط من إجمالي أهداف ريال مدريد منذ موسم 2013/14 وهو معدل فقير للغاية بالنسبة لمهاجم يلعب في فريق ريال مدريد

ومن ناحية أخرى يستطيع بيل تسجيل هدف كل 160 دقيقة ومنها أهداف مصيرية ومهمة هزت الشباك في النهائيات ووصل عدد أهداف في المباريات النهائية إلى 4 أهداف، أبرزها هدفه في شباك برشلونة في نهائي الكأس في عام 2014 وهدفان أمام ليفربول في نهائي كارديف خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الويلزي للإصابة 22 مرة وشارك في عدد دقائق قليلة منذ قدومه إلى ريال مدريد في عام 2013 ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ مدريد وأظهرت الإحصائيات أن بيل شارك في 213 مباراة من ضمن 328 مباراة.

وهذا يعني أن بيل غاب عن المشاركة في 115 مباراة بينها 90 مباراة بسبب الإصابات وفي حالة مقارنة بيل مع بنزيما الذي لعب أكثر منه في 49 مباراة سنجد أن بيل شارك في 15.799 دقيقة من ضمن 27.810 دقيقة أي أنه لم يلعب أكثر من 12 دقيقة بمعنى أوضح أنه غاب عن المشاركة لمدة 200 دقيقة لعب.

وفي هذا الموسم شارك الويلزي في 55% من عدد الدقائق سواء كان مع جولين لوبيتيغي مدربه السابق أو سولاري مدربه الحالي ومنذ وصوله إلى ريال مدريد شارك بمعدل اجمالي في 57 % من عدد المباريات.