رياضة | كونتي يصرح: لهذا السبب رفضت تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يصرح: لهذا السبب رفضت تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإيطالي المخضرم، أنطونيو كونتي، عن سبب عدم موافقته على تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، عقب إستقالة الفرنسي زين الدين زيدان، وكذلك بعد إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي.

وقال كونتي في تصريحات صحفية: "لماذا رفضت تدريب ريال مدريد بعد إقالة جولين لوبيتيجي ؟ في ذلك الوقت كان ريال مدريد عبارة عن (البطاطا الساخنة)، لا أحب العمل وتولي الفريق في منتصف الموسم وأفضل العمل منذُ البداية".

وتولى كونتي تدريب العديد من الفرق والمنتخبات الكبرى، مثل يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، فضلا عن منتخب بلاده الإيطالي، وحقق معهم نجاحات كبيرة.