رياضة | رقم مميز لـ فاسكيز في بطولة كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز لـ فاسكيز في بطولة كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، أن لوكاس فاسكيز، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، يسجل في ثلاث مواسم متتالية في بطولة كأس ملك اسبانيا.

ويحقق لوكاس فاسكيز أرقاماً إيجابية في بطولة كأس الملك، حيث سجل المدريديستا الأهداف في ثلاثة مواسم متتالية في البطولة وقد سجل هدفين في الموسم الجاري، بشكل إجمالي، أحرز ستة أهداف بينها ثنائية وكان 2017/18 أكثر مواسمه انتاجاً.

وجاءت باكورة أهداف لوكاس فاسكيز في الكأس في بالايدوس ضد سيلتا فيجو في إياب ربع نهائي الموسم 2016/17 عقب ذلك هز شباك فوينلابرادا ونومانسيا وقد سجل ضد الأخير ثنائيته الوحيدة مع ريال مدريد، في الموسم الجاري، سجل لوكاس هدفين ضد ليجانيس وجيرونا في سانتياجو برنابيو.