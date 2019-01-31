رياضة | كوكاكولا وبورتو يجهزان بنى سويف لموقعة سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا وبورتو يجهزان بنى سويف لموقعة سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي ببني سويف، بقيادة محمد يوسف، المدير الفني، خوض وديتين، وذلك لتجهيز صفوف الفريق قبل مواجهة سوهاج بالجولة السابعة عشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.
ويخوض الفريق الودية الأولى غدًا الجمعة، أمام نظيره كوكاكولا بالقاهرة، والثانية أمام بورتو السويس، السبت المقبل، و تم غلق صفحة مباراة المنيا الماضية من قبل الجهاز الفني واللاعبين، من أجل التركيز فقط في الفترة المقبلة.
وأكد المدير الفني للفريق، أن الفريق سيخوض جميع المباريات المقبلة بهدف الفوز فقط، حيث أن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب علي سليم، يثق في اللاعبين والجهاز الفني، لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز بالرغم من صعوبة المنافسة".
وخاض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى وسط حماس كبير من اللاعبين وذلك من أجل المشاركة بلقاء سوهاج بمنافسات دوري القسم الثانى، ويحتل بني سويف المركز الثاني برصيد 33 نقطة.
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