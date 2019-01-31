رياضة | سلسيسن أمام إشبيلية.. تألق في المباراة وتهنئة حارة في غرفة الملابس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلسيسن أمام إشبيلية.. تألق في المباراة وتهنئة حارة في غرفة الملابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحيفة إسبانية، إلى تألق الهولندي ياسبر سيلسن، حارس مرمى فريق برشلونة الاسباني، أمام إشبيلية أمس ببطولة كأس ملك إسبانيا، حيث قاد الفريق للفوز 6-1، وتلقى تهنئة في غرفة الملابس.
وأفادت صحفية "ماركا" إلى أن تصدي الحارس الهولندي لكرة أندريه سيلفا الخطيرة، وثم لركلة الجزاء من إيفر بانيجا، كان عاملا أساسيا في ريمونتادا البارسا ضد اشبيلية في الكاس.
وكشفت الصحيفة أنه عندما دخل سيلسن غرفة الملابس في ملعب كامب نو بعد انتهاء المباراة، تمت تهنئته من قبل كل زملائه.
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