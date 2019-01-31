رياضة | بالأرقام.. كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تعادل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع ضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات "البريميرليج" بالموسم الحالي 2018-2019.

ويتربع ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، والذي خسر في نفس الجولة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وذلك قبل 14 جولة على انتهاء "البريميرليج".

ويحتاج فريق ليفربول لحصد 38 نقطة من أصل 42 نقطة متبقية، وذلك من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث سيرتفع رصيده وقتها لـ 99 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد قد يصل إليه منافسه مانشستر سيتي حال فوزه في كل مبارياته 98 نقطة، وقد يتوج الريدز باللقب حال حصوله على 98 نقطة أيضًا ولكن بشرط أن يتفوق في فارق الأهداف عن السيتي.

بالتأكيد الاحتمال المذكور أعلاه يأتي على اعتبار تحقيق ليفربول ومانشستر سيتي الفوز في جميع مبارياتهما المتبقية في مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع تعثر أحد الفريقين قد تتغير التوقعات تمامًا، وقد يذهب لقب البطولة لقلعة "أنفيلد" في وقت مبكر عن ذلك، أو تنقلب الأوضاع رأسًا على عقب ويتحول اللقب تجاه قلعة السيتيزين أو يظهر بطل جديد في المشهد الكروي بإنجلترا.

ولم يتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الانجليزي منذ موسم 1989-1990، ويمتلك الريدز 18 لقبًا للبطولة يأتي بها في المرتبة الثانية خلف مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا بلقب "البريميرليج" برصيد 20 لقبًا.