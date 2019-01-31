رياضة | تقارير: البارسا يسعى لتحقيق الثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: البارسا يسعى لتحقيق الثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، لديه اسبابه الخاصة التي تجعله يحلم بتحقيق الثلاثية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فريق إرنيستو فالفيردي يعرف جيدا ما يفعله، مع العمود الفقري للفريق فوق 30 سنة، كما يعلم الجميع أنه لا يجب اعطاء كل الجهد في كل مباراة.
وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا يرى إعصارًا في المباريات الكبرى، ضد توتنهام هوتسبير وانتر ميلان وايندهوفن وريال مدريد، وبالأمس ضد اشبيلية.
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