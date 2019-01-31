رياضة | شيكابالا يجتمع مع أمير مرتضي لحسم مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يجتمع مع أمير مرتضي لحسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك بعد قليل مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي لحسم مستقبله مع الفريق رسميًا.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين أمير مرتضى وشيكابالاوتم الاتفاق على عقد جلسة بعد قليل لحسم موقفه نهائيًا.

وكان شيكابالا قد طلب الرحيل إلى صفوف المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري لكن مغالاة الزمالك في المطالب المالية تسبب في فشل الصفقة حتى الآن وهو ما يهدد بتجميده لنهاية الموسم الجاري وعدم مشاركته مع الفريق.

وكان شيكابالا قد اتفق مع نادي أبولون اليوناني على فسخ التعاقد ورفضه الاستمرار معهم حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.