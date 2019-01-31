رياضة | 6 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 6 مباريات قوية خلال شهر فبراير المقبل سواء في الدوري الممتاز أو الكونفدرالية الإفريقية. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات الزمالك في شهر فبراير على النحو التالي: البطولة الكونفدرالية:- *الزمالك - جورماهيا الكيني : يوم 3 فبراير المقبل في الكونفدرالية الإفريقية. *الزمالك – نصر حسين داي الجزائري : يوم 13 فبراير المقبل في الكونفدرالية الإفريقية. *الزمالك – بتروأتلتيكو الأنجولي : يوم 24 فبراير المقبل في الكونفدرالية الإفريقية. في بطولة الدوري الممتاز:- *الزمالك - النجوم : 9 فبراير ضمن الأسبوع 21 بالدوري الممتاز. *الزمالك – إنبي : 17 فبراير ضمن الأسبوع 22 من الدوري الممتاز. الزمالك – طلائع الجيش: 20 فبراير في الأسبوع 23 من الدوري الممتاز.

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