رياضة | الأهلي ينفي توقيع عقوبة على حسام عاشور بسبب واقعة كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينفي توقيع عقوبة على حسام عاشور بسبب واقعة كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى النادي الأهلي، ماتردد مؤخرًا بشأن توقيع عقوبة على حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مشاداته مع حكم مواجهة فريقه أمام الوصل الإماراتي، بكأس زايد أبطال العرب.

وأكد النادي، أن العقوبة الوحيدة التي تم توقيعها على عاشور كانت العقوبة الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم، والمقدرة بـ5 ألاف دولار من الاتحاد على اللاعب نفسه وكانت عقوبة عقب المباراة وليست الآن.

وترددت أنباء صباح اليوم عن توقيع عقوبة من النادي الأهلي، على عاشور تقدر بقيمة 60 ألف جنية، بسبب اشتباكه مع حكم مواجهة الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 لكأس زايد أبطال العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولن العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة