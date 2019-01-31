رياضة | محافظ بني سويف يبحث سبل تطوير مركز شباب المدينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بني سويف يبحث سبل تطوير مركز شباب المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف زيارة تفقدية لمركز شباب مدينة بني سويف شرق النيل، حيث تفقد الوضع الحالي للمركز، ومايقدمه من خدمات رياضية وثقافية لأبناء المحافظة بشرق النيل، وخلال الزيارة التي جاءت بحضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية بني سويف الجديدة، والمحاسب محمود مغربي مديرمكتب المحافظ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حرص المحافظ على التجول داخل المركز للوقوف على احتياجاته لدعم قطاع الشباب والرياضة بالمنطقة وتحويله لمتنفس حضاري ورياضي وثقافي لأهالي وشباب وطلائع مدينة بني سويف،مطالبا بإعداد تصور متكامل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة به.

وأكد المحافظ على أنه يجري التنسيق مع وزارة الشباب والجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم لتطويره، مشيرا إلى أهمية أن ترتكز خطة تطوير المكان على محورين أولهما تنفيذ بعض الإجراءات والتشطيبات واللمسات البسيطة لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي للمكان، مع تنفيذ بعض الصيانات البسيطة لمنشآت المركز، وأن يتم التنسيق مع وزارة الشباب لإدراج المركز في خطة التطوير، نظرا لأهمية المركز للمنطقة وأن الدولة أنفقت الكثير علي إنشائه وتأسيسه لخدمة أهالي بني سويف وهو مايستدعي تضافر كل الجهود لإستغلال المكان بالشكل المطلوب.