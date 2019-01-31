كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من كوتينيو بشأن رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن مستقبله مع الفريق الكتالوني غير معروف حتي الآن، في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع البلوجرانا.
وقال كوتينيو في تصريحات صحفية :" مستقبلي غير معروف، لكن كل ما أعرفه هو العمل مع برشلونة وتقديم أفضل شيء لدي مع الفريق".
وأضاف :" أريد مساعدة فريقي في كل الأوقات، وذلك الجماهير الذين هم وراء الفريق في كل مكان".
وأتم نجم الفريق الكتالوني تصريحاته قائلًا :" في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد، لكنني أعمل على مساعدة الفريق والاستفادة من الفرص التي تُتيج لي".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تصريح مثير من كوتينيو بشأن رحيله عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.