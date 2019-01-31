رياضة | تصريح مثير من كوتينيو بشأن رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من كوتينيو بشأن رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن مستقبله مع الفريق الكتالوني غير معروف حتي الآن، في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع البلوجرانا.

وقال كوتينيو في تصريحات صحفية :" مستقبلي غير معروف، لكن كل ما أعرفه هو العمل مع برشلونة وتقديم أفضل شيء لدي مع الفريق".

وأضاف :" أريد مساعدة فريقي في كل الأوقات، وذلك الجماهير الذين هم وراء الفريق في كل مكان".

وأتم نجم الفريق الكتالوني تصريحاته قائلًا :" في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد، لكنني أعمل على مساعدة الفريق والاستفادة من الفرص التي تُتيج لي".