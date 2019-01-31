رياضة | تركي آل الشيخ: مصر بلدي الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: مصر بلدي الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنها بلده الثاني.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" استقواه بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة"بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس لـ انتماتهم الكرويه والشخصيه و "جيوبهم".. وانت عُدتم عدنا".

وقال "آل الشيخ" في وقتٍ سابق، :" بيراميدز يواجه اتحاد كرة وإعلام يتعامل مع الأمور بشكل غريب، إذا كان الاتحاد يريد استثمار رياضي، فيجب أن يتعامل بشفافية مع الجميع".

وأضاف: "تواصلت مع الاتحاد الدولي والأفريقي، ولأننا نحترم المرجعية طلبنا خطابا رسميا من الاتحاد المصري".

تركي آل الشيخ: أتعهد بتحمل تكاليف حكام الأهلي الأجانب إذا ثبتوا على موقفهم