رياضة | تركي آل الشيخ: مصر بلدي الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: مصر بلدي الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنها بلده الثاني.
وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" استقواه بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة"بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس لـ انتماتهم الكرويه والشخصيه و "جيوبهم".. وانت عُدتم عدنا".
وقال "آل الشيخ" في وقتٍ سابق، :" بيراميدز يواجه اتحاد كرة وإعلام يتعامل مع الأمور بشكل غريب، إذا كان الاتحاد يريد استثمار رياضي، فيجب أن يتعامل بشفافية مع الجميع".
وأضاف: "تواصلت مع الاتحاد الدولي والأفريقي، ولأننا نحترم المرجعية طلبنا خطابا رسميا من الاتحاد المصري".
تركي آل الشيخ: أتعهد بتحمل تكاليف حكام الأهلي الأجانب إذا ثبتوا على موقفهم
تمنى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، أن تنفذ إدارة الأهلي حديثها عن استقدام حكام أجانب لمبارياته أمام الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن تكلفة هذه الحكام على نفقاته الشخصية.
وقال تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى أن ينفذ الأهلي حديثه في استقدام حكام أجانب لمبارياته أمام الزمالك وبيراميدز، وستكون على حسابي الشخصي".
وأضاف: "الغرامة على فرصة كينو لن تجعلها تكتمل، ورأينا الكثير من اللاعبين يعترضون على الحكام ولا يحدث معهم شئ مثلما حدث مع رمضان صبحي والحكم الرابع".
وواصل: "نواجه اتحاد كرة وإعلام يتعامل مع الأمور بشكل غريب، إذا كان الاتحاد يريد استثمار رياضي، فيجب أن يتعامل بشفافية مع الجميع".
وأتم: "تواصلت مع الاتحاد الدولي والأفريقي، ولأننا نحترم المرجعية طلبنا خطاب رسمي من الاتحاد المصري".
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