رياضة | جروس يرفض رحيل أيمن حفني في يناير

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رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك رحيل ايمن حفني للاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن جروس رفض رحيل حفني عن الفريق لاحتياجه الشديد لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة. يذكر ان حفني غاب عن مباريات الزمالك الاخيرة في مسابقة الدوري وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسري كريستيان جروس. نرشح لكم.. الأهلي يعود للتفاوض مع مدافع جديد الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولن العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 27 نقطة 7- المصري البورسعيدي 25 نقطة 8- طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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