رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ريال مدريد مباراة صعبة أمام فريق جيرونا، ذلك في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الخميس والموافق 31 يناير 2019.

وانتهت مباراة ذهاب دور ربع نهائي كأس الملك بين الفريقين بفوز فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب ريال مدريد ضد جيرونا اليوم الخميس في تمام الساعة 10:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والساعة 11:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

خط الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع جيرونا في كأس ملك إسبانيا عبر البث المباشر والحي على قناة bein sports 3 HD، وذلك بصوت المعلق سوار الذهب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.