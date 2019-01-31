رياضة | شوبير: على الجميع التعايش مع وضع الدوري.. ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: على الجميع التعايش مع وضع الدوري.. ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه يجب على الجميع أن يتعايش مع الوضع التي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع في تصريحات لبرنامجه على إذاعة "أون سبورت": "الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم اتحاد الكرة بتأجيلها، لابد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه".

وواصل "مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين".

وواصل "بلندنا تريد مساعدة الجميع، ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي".

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الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولن العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة