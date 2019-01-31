شكرا لقرائتكم خبر عن بي إن سبورت تعلن إذاعة نهائي أسيا على القناة المفتوحة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة نهائي كأس أسيا 2019 والتي تقام غدا بين منتخبي اليابان وقطر بتمام الرابعة عصرا.

وكتب الحساب الرسمي لمجموعة القنوات الرياضية عبر موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، "مواجهة قطر واليابان غدا ستبث على القناة المفتوحة و MAX HD1 و MAX HD2.

ويأمل منتخب اليابان في الفوز باللقب الخامس له، بعد أن سبق وتوج بالبطولة 4 مرات، بينما يهدف منتخب قطر للفوز بأول لقب في تاريخه.

تأهل المنتخب القطري بعد الفوز برباعية على الأمارات في نصف النهائي، بينما صعد اليابان لنفس الدور بعد الانتصار على إيران بثلاثية نظيفة.