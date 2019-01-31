شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكشف حقيقة معاقبة حسام عاشور والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف مسؤولو النادي الأهلي المصري، حقيقة توقيع عقوبة على حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مشادته مع حكم مواجهة فريقه أمام الوصل الإماراتي، بكأس زايد أبطال العرب.

وأكد النادي، أن العقوبة الوحيدة التي تم توقيعها على عاشور كانت العقوبة الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم، والمقدرة بـ5 ألاف دولار من الاتحاد على اللاعب نفسه وكانت عقوبة عقب المباراة وليست الآن.

وترددت أنباء صباح اليوم عن توقيع عقوبة من النادي الأهلي، على عاشور تقدر بقيمة 60 ألف جنية، بسبب اشتباكه مع حكم مواجهة الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 لكأس زايد أبطال العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.