شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتلقى ضربة موجعة أمام فالنسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- حسمت تقارير صحفية إسبانية ن موقف الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة، من المشاركة أمام فالنسيا، في الليجا.

ويلتقي برشلونة أمام فالنسيا يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ22، من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن ديمبلي لم يشارك في تدريبات برشلونة اليوم الخميس، ومن ثم لن يسكون جاهزًا لمواجهة فالنسيا في الليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب الفرنسي قد ينضم إلى تدريبات البلوجرانا، الأسبوع المقبل، ووفقًا لحالته ربما يشارك في مواجهة الكأس المقبلة.

وتعرض اللاعب صاحب الـ21 عامًا، لإصابة من التواء في قدمه خلال مباراة ليجانيس في الليجا، الأمر الذي يجعله يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.