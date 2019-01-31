شكرا لقرائتكم خبر عن الليجا تشهد أعلى معدل تعادلات خلال عقدين والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت 31.4% من المباريات التي أقيمت في الدوري الاسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل، وهو أعلى معدل خلال العقدين الأخيرين.

وبعد خوض 21 جولة في البطولة، انتهت 66 مباراة بالتعادل.

وكان فالنسيا وأتلتيك بيلباو الأكثر تحقيقا للتعادلات بما يفوق نصف المباريات التي خاضها الفريقان في البطولة، بواقع 11 لقاء لكل منهما.

وحقق جيرونا وفياريال 9 تعادلات لكل منهما، وأتلتيكو مدريد وإيبار وليجانيس 8 تعادلات لكل فريق.

وكانت التعادلات في المسابقة موسم 2015-2016 قد بلغت 24.2% حتى الجولة الـ 20، وسجلت النسبة 23.4% في الموسم التالي، و22.6% الموسم السابق.

وبلغ متوسط التعادلات في كل مواسم الليجا 23.5%.

ومنذ بداية القرن الحالي، نادرا ما تجاوز معدل التعادلات 25% خلال الموسم، ولذلك فإن معدل هذا الموسم يكسر الحواجز المتعارف عليها خلال العقدين الأخيرين.

وكان أعلى معدل تعادلات في الليجا قد بلغ 35.6% في موسم 1984 ـ 1985 وأقلها في موسم 1935-1936 بنسبة 11.2%.