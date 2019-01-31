شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يحسم مصير أوزيل والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي آرسنال، حسم موقفه من رحيل نجمه الألماني مسعود أوزيل، في الانتقالات الشتوية، التي ستنتهي اليوم الخميس.

وقالت صحيفة ذا صن إن آرسنال سينتظر حتى الصيف المقبل ليتخلى عن أوزيل، وسيرفض أي اهتمام حالي بنجمه الذي يحصل على أجر أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.

وكافح أوزيل من أجل التكيف مع أسلوب المدرب الجديد أوناي إيمري، الذي لا يجد حرجا في ترك لاعبه خارج التشكيلة الأساسية.

وسيرفض إيمري أي اهتمام بأوزيل قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية اليوم، علما بأن باريس سان جيرمان قدم عرضا لاستعارته.

ويريد آرسنال بالفعل التخلي عن أوزيل للتخلص من راتبه المرتفع، لكن الإدارة ستنتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية للقيام بذلك على أن يكون رحيله بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.