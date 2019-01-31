شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يغري مان يونايتد بعرض خيالي لضم راشفورد والان مع التفاصيل

الخليج 365- رفض نادي ريال مدريد الإسباني الاستسلام وقدم عرضا مغريا قدره 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن اليونايتد يحاول تقديم عرضا للاعب من أجل التوقيع على عقد جديد وضمان استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان المهاجم الدولي الإنجليزي قريبا من الرحيل عن اليونايتد قبل رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق قبل أن تتجدد آماله مع الشياطين الحمر في وجود أولي غونار سولسشاير المدير الفني لمؤقت والذي يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيل اليونايتد.

وعلى الرغم أن اليونايتد يقدم راتبا أسبوعيا للاعب قدره 200 ألف جنيه إسترليني إلا أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 250 ألف جنيه استرليني إسبوعيا للاعب، في محاولة لإقناعه بالرحيل.