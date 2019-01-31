شكرا لقرائتكم خبر عن بين هجوم آل الشيخ وتعليق شوبير...الحرب تشتعل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - هاجم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس، أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة.

قائلا "الاخ احمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد او بصفتك مذيع رياضي او بصفتك لاعب سابق في النادي الاهلي ووالد لاعب حالي في النادي الاهلي".

وتابع : "عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب او منلعبش ! احنا نلعب في دوري بلد محترم"

والجدير بالذكر أن تركى أعلن استيائه من تأجيل مباريات النادي الأهلي المصرى، وأعلان عدم خوضه مباريات بطولة الدوري، لحين انتهاء النادي الأحمر من جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول، بحثا عن تكافؤ الفرص.

وقال آل الشيخ "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".

كما أعلن رئيس نادي الزمالك عن تضامنه مع ترك آل شيخ مالك نادي بيراميدز بشأن رفض عدم انتظام مباريات النادي الأهلي.

وشدد رئيس نادى الزمالك في نهاية حديثه: "لن نلعب بعد مباراة النجوم اي لقاء قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته".

كما اتهم رئيس الزمالك تصرفات شركة الاتصالات المصرية بالتفرقة بين الزمالك و الأهلي وأن ما يحدث يثير الفتنة، مطالبًا الدولة التي تملك الشركة بالتدخل وعدم تعامل جماهير الزمالك معها.

وكان أحمد شوبير قد علق على تصريحات بيراميدز والزمالك أمس قائلا "إن على الجميع التعايش مع الوضع التي تعيشه مسابقة الدوري".

وأضاف في تصريحات لبرنامجه على إذاعة "أون سبورت": "الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم اتحاد الكرة بتأجيلها، لابد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه".

وتابع "مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين".

كما ذكر أن "بلدنا تريد مساعدة الجميع، ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي".

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الزمالك وبيراميدز، باتت تهدد استكمال بطولة الدوري الدوري الممتاز، في حالة تمسكهما بتلك المطالب في ظل استحالة تنفيذها.

ويتبقى للنادي الأحمر مباراتين مؤجلتين من الدور الأول هما الزمالك وإنبي، بجانب مباراتين من الدوري الثاني هما الإسماعيلي والمصري ليصل إلى 20 مباراة ويتساوى بباقي الأندية، وهو ما يستحيل تنفيذه خاصة أن إقامة الـ4 مباريات يتطلب توقف المسابقة لفترة تقترب من اسبوعين دون خوض الأنية أي مباريات، ليصطدموا بعدها بمواجهات أفريقية للقطبين تهدد انتظام مسابقة الدوري.