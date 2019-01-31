شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي غدًا للنادي الأهلي المصري للحديث عن مباراة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري مؤتمرًا صحفيًا، مساء غدًا الجمعة، للحديث عن مباراة سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها يوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مارتن لاسارتي وقائد الأهلي، في تمام الثامنة مساءًا، على أن يليه المؤتمر الصحفي لسيمبا التنزاني، ويخوض الفريق التنزاني مرانه الرئيسي على ستاد الجيش ببرج العرب في نفس موعد المباراة وهو التاسعة مساءًا طبقا للوائح البطولة.

وشارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في تقسيمة فريقه خلال مران اليوم بالكامل، بعد قيده محليًا برفقة زميله المهاجم عمرو جمال.

فيما تعرض سعد سمير مدافع الفريق في مران اليوم لإصابة في كاحل القدم، و سوف يخضع اللاعب إلى فحص طبي غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.