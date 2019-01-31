شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ليفربول يقترب من خطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365- يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لحسم التعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي خلال ساعات قليلة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.
وذكرت صحيفة الميرور الإنجليزية أن اللاعب حصل على إعجاب يورجن كلوب المدير الفني للريدز والذي يأمل في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول سيحاول التعاقد مع اللاعب قبل الموعد النهائي من غلق باب القيد بعد وقف المفاوضات بين اللاعب وبرشلونة الإسباني.
وكان اللاعب قد حصل على الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.
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