شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا ينشر صورة مع صلاح ويعلق: "مع ملك مصر" والان مع التفاصيل

انتشرت صورة على وسائل التواصل الأجتماعي تجمع بين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد اثناء تصوير الثنائي لحملة دعائية لأحد العلامات التجارية الرياضية. وقام بوجبا بنشر صورته مع الفرعون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلاً، "مع ملك مصر ". يتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، بفارق هدف عن أوباميانج مهاجم أرسنال وهدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام.

كانت هذه تفاصيل خبر بوجبا ينشر صورة مع صلاح ويعلق: "مع ملك مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.