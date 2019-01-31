شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال: أحب وقتي في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب الفرنسي أنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بعد تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة 5 أعوام مقبلة.

وقال مارسيال، "أنا مُستمتع وأحب وقتي في هذا النادي، منذ أول يوم لي هُنا أشعروني بأنني جزء من أسرة يونايتد، ويغمرني الخجل من الحب والمودّة التي أجدها من جماهير الفريق والتي لا زالت تدهشني بدعمها".

وتابع، "أود أن أتقدم بالشكر للمدرب أولي جونار سولشاير وطاقمه على ثقتهم بي ومساعدتهم لي للتحسن لمستوى أفضل".

وأضاف الفرنسي، "عُرف عن هذا النادي الفوز بالبطولات وأنا واثق من أننا لسنا بعيدين من الفوز ببطولة جديدة".

ومن جانبه أكد النرويجي سولشاير المدير الفني لليونايند على أهمية تجديد التعاقد مع مارسيال قائلاً،""إن أنطوني مارسيال أحد اللاعبين الموهوبين بالفطرة والذين يتمنى أي مدرب العمل معهم".

وواصل، "يتمتع مارسيال بعقلية كروية مصحوبة بموهبة استثنائية الأمر الذي يجعله لاعبًا ينتظره مستقبل مشوّق".

وأكمل، "هذا هو النادي المثالي لـأنطوني كي يتحسن كلاعب هجومي من الطراز الرفيع، نحن جميعًا مسرورون بتجديده لعقده مع النادي".