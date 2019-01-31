شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ يهاجم شوبير: "احنا نلعب في دوري بلد محترم" والان مع التفاصيل

الخليج 365- هاجم المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عقب تصريحاته الأخيرة حول أزمة مباريات الدور الأول من الدوري.

وكتب تركي أل الشيخ عبر حسابه الرسمي يموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، "الاخ احمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد او بصفتك مذيع رياضي او بصفتك لاعب سابق في النادي الاهلي ووالد لاعب حالي في النادي الاهلي ... عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب او منلعبش ! احنا نلعب في دوري بلد محترم".

وكان أحمد شوبير صرح بأن الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة ولابد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه".

وأضاف، "مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين، بلدنا تريد مساعدة الجميع، ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي".