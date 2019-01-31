انت الان تتابع رسميًا.. غياب سعد سمير عن مواجهة سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام سيمبا التنزاني، والمقرر لها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وأكد مصدر بالجهاز الطبي بالقلعة الحمراء، أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل بالمران الجماعي الذي أقيم صباح أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، مشيرًا إلى أنه من المؤكد غيابه عن مواجهة الفريق التنزاني.

وواصل المصدر: «سيخضع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي، مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات لم تظهر بسبب الورم، وبشكل مبدئي سيغيب سعد سمير مبدئيًا من أسبوعين لثلاثة أسابيع". وينضم اللاعب لمستشفى الأهلي الذى امتلأ فى الآونة الاخيرة بالكثير من لاعبي القلعة الحمراء بعد الإصابات التي لحقت بهم