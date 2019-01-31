انت الان تتابع رسميًا.. غياب سعد سمير عن مواجهة سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام سيمبا التنزاني، والمقرر لها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وأكد مصدر بالجهاز الطبي بالقلعة الحمراء، أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل بالمران الجماعي الذي أقيم صباح أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، مشيرًا إلى أنه من المؤكد غيابه عن مواجهة الفريق التنزاني.
وواصل المصدر: «سيخضع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي، مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات لم تظهر بسبب الورم، وبشكل مبدئي سيغيب سعد سمير مبدئيًا من أسبوعين لثلاثة أسابيع". وينضم اللاعب لمستشفى الأهلي الذى امتلأ فى الآونة الاخيرة بالكثير من لاعبي القلعة الحمراء بعد الإصابات التي لحقت بهم
وواصل المصدر: «سيخضع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي، مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات لم تظهر بسبب الورم، وبشكل مبدئي سيغيب سعد سمير مبدئيًا من أسبوعين لثلاثة أسابيع".
وينضم اللاعب لمستشفى الأهلي الذى امتلأ فى الآونة الاخيرة بالكثير من لاعبي القلعة الحمراء بعد الإصابات التي لحقت بهم خلال المباريات الماضية للفريق والتدريبات الجماعية على ملعب التتش، والتي كان آخرها إصابة رمضان صبحي وياسر إبراهيم في مباراة وادي دجلة بالجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. غياب سعد سمير عن مواجهة سيمبا التنزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.