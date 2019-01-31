أزمة الزمالك والجزيرة.. فضيحة جديدة للجنة الأوليمبية

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أزمة جديدة بين نادي الزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية، بعد قرار اتحاد السلة بمنع إقامة مباريات فريق القلعة البيضاء على صالة النادي، بسبب أحداث الشغب في مباراة الجزيرة

تحرير:مصطفى محمود ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

شهدت الساعات الماضية أزمة ضخمة أبطالها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب ونادي الزمالك، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها الصالة المغطاة بنادي الزمالك خلال مباراة الأخير مع الجزيرة والتي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري السوبر لكرة السلة. ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مع الأهلي برصيد 11 نقطة لكل منهما، يليهما الجيش والاتحاد السكندري برصيد 10 نقاط، ثم سموحة والجزيرة 8 نقاط وسبورتنج ومصر للتأمين 7 نقاط.

الأزمة بدأت بعد أن قام محمد الكرداني مدرب فريق الجزيرة باستفزاز جماهير الزمالك عقب انتهاء اللقاء التي وجدت في مدرجات صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة أثناء مباراة الفريقين والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 64-60، حيث قامت الجماهير بسب مدرب الجزيرة وقذفه بالزجاجات هو وفريقه وقام لاعبو