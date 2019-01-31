انت الان تتابع قبل مواجهة سيمبا.. مستشفى الأهلي تستقبل وافدا جديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، صدمة جديدة، بعد تعرض سعد سمير، مدافع القلعة الحمراء، للإصابة في كاحل القدم، وذلك قبل مواجهة سيمبا التنزاني، المقرر أن تقام يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وجاءت إصابة اللاعب خلال مشاركته في مران الفريق أمس، حيث بات من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي اليوم من أجل حسم موقفه من المشاركة في لقاء سيمبا التنزاني.

إصابات الأهلي أصبحت حديث الشارع الكروي خلال الفترة الماضية، حيث شهدت آخر مباريات الفريق خروج لاعب على الأقل للإصابة، أبرزها حمدي فتحي وأحمد فتحي ورمضان صبحي ومحمد محمود ومحمد نجيب ووليد أزارو ومروان محسن. يذكر أن سعد سمير شارك بديلًا لأول مرة منذ فترة طويلة بعد عودته من الإصابة، في لقاء الأهلي الأخير