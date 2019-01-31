شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم في فندق بنيروبي استعدادًا لمواجهة «جورماهيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الفريق الأول لكرة القدم في كينيا، ومعه أيمن حافظ، المنسق العام، ومحمد بدر، المدير المالي، إجراءات حجز فندق ليكو بالعاصمة نيروبي، ليكون مقر إقامة الفريق خلال فترة تواجده في كينيا، استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا.

يذكر أن الزمالك سيلاقي جورماهيا، الأحد المقبل، على ملعب كساراني، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.