شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على ملعب «أوتيليه» في كينيا الجمعة و«كساراني» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، يرافقه محمد بدر، المدير المالي للفريق، بمعاينة أرض ملعب استاد كساراني بالعاصمة الكينية نيروبي، والذي سيستضيف مباراة الفريق مع جورماهيا، يوم الأحد المقبل، ورافقهما محمد رأفت، مسؤول السفارة المصرية.

ونجح حافظ وبدر في تأجير ملعب أوتيليه لاستضافة مران الفريق، غدا الجمعة، حيث حرصا على تأجير ملعب قريب من فندق الإقامة، ومن المقرر أن يتدرب الزمالك على ملعب أوتيليه يومي الجمعة قبل المباراة، والإثنين بعد المباراة.

يذكر أن الزمالك سيلاقي جورماهيا، الأحد المقبل، على ملعب كساراني، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.