شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة أحمد فتوح إلى سموحة بشرط عدم المشاركة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موافقة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، على إعارة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، إلى نادي سموحة، لمدة موسم ونصف، بداية من انتقالات يناير الجارية.

وأوضح المشرف العام على فريق الزمالك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن موافقة جروس على إعارة أحمد فتوح من أجل المشاركة في المباريات مع سموحة واكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك من خلال مشاركته في المباريات.

وكشف أمير مرتضى أن عقد إعارة فتوح لصفوف سموحة يتضمن شرطين، الأول عدم مشاركة اللاعب في أي مباريات أمام الزمالك، والثانى يتيح عودته للفريق في أي فترة انتقالات مقبلة شتوية أو صيفية.