ترك آل شيخ: مصر "العزيزة" بلدي الثاني

قام ترك آل شيخ مالك نادي بيراميدز بنشر منشور عبر حسابه "الفيسبوك" يعبر فيه عن حبه لبلده الثاني مصر التي وصفها بال"العزيزة". وجاء منشور ترك آل شيخ كالتالي: "استقواه بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة"بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس ل انتماتهم الكرويه والشخصيه و "جيوبهم".. وانت عُدتم عدنا..." يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 42.

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