بوجبا ينشر صورة رفقة النجم المصري محمد صلاح

قام النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنشر صورة تجمعه رفقة النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح. بوجبا كتب على صفحته الشخصية "تويتر" :"شراكة مع ملك مصر". تأتي تلك الخطوة من النجم الفرنسي مع صلاح من أجل الترويج لأحد منتجات الملابس الرياضية العالمية. ويتصدر صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والذي حقق لقبه في الموسم الماضي حيث سجل الموسم الحالي 16 هدفًا ليتفوق على المهاجم الجابوني ولاعب آرسنال بير إيمريك أوباميانج. جدير بالذكر أن صلاح شارك في تعادل فريقه أمام ليستر سيتي والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

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