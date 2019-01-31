أرسنال يحسم موقف أوزيل من عرض باريس سان جيرمان

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، موقفه من رحيل نجمه الألماني مسعود أوزيل، خلال الميركاتو الشتوي، الذي سينتهي مساء اليوم الخميس.

وتبعا لصحيفة "ذا صن" فإن آرسنال سينتظر حتى الصيف المقبل ليتخلى عن اللاعب الألماني، وسيرفض أي اهتمام حالي بنجمه الذي يحصل على أجر أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.

وقدم لاعب خط الوسط عددا محدودا من العروض الجيدة هذا الموسم، وبالكاد ظهر مع الفريق منذ أعياد الميلاد، وكافح من أجل التكيف مع أسلوب المدرب الجديد أوناي إيمري، الذي لا يجد حرجا في ترك لاعبه خارج التشكيلة الأساسية.

ومع ذلك، بدأ لاعب خط الوسط الألماني المباراة الأخيرة أمام كارديف سيتي (2-1) أساسيا مساء الثلاثاء، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من ذلك، سيرفض إيمري أي اهتمام بأوزيل قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية اليوم، علما بأن باريس سان جيرمان قدم عرضا لاستعارته.

ويريد آرسنال بالفعل التخلي عن أوزيل للتخلص من راتبه المرتفع، لكن الإدارة ستنتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية للقيام بذلك على أن يكون رحيله بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

وضم آرسنال لاعباً يشبه أوزيل كثيرا، من برشلونة هو دينيس سواريز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويتطلع المدفعجية أيضا إلى ضم يانيك كاراسكو (داليان يفانج الصيني) وإيفان بيريسيتش (إنتر ميلان) رغم صعوبة ذلك في الوقت الحالي