برشلونة بات قريبا من خطف هدف اليوفينتوس

ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن برشلونة نجح في إنهاء الاتفاق مع تولوز الفرنسي، من أجل التعاقد مع الشاب جان كلير توديبو وقد اقترب برشلونة من الإعلان عن صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للفريق الكتالوني، حيث سيحصل ناديه على مبلغ صغير، لأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وتابعت الإذاعة أن اللاعب من المنتظر أن يسافر إلى برشلونة اليوم الخميس، على أن يتم تقديمه غدا الجمعة، رسميا.

وبذلك ينجح برشلونة في التفوق على يوفنتوس الإيطالي، الذي كان ينافس الفريق الكتالوني للحصول على اللاعب