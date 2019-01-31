مارسيال يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2024

وافق لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أنطونيو مارسيال على تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة 5 مواسم ليبقى في ملعب أولد ترافورد حتى عام 2024.

وبحسب ما أكدته صحيفة مانشستر ايفينيج ستاندرد فقد ظهر اللاعب رفقة مدربه أولى جونار سولشاير تمهيدًا للإعلان بشكل رسمي عن تمديد التعاقد.

النادي الإنجليزي لم يعلن حتى الآن رسميا عن الصفقة، ولكن تم تسريب فيديو يظهر خلاله مارسيال رفقة سولشاير والأخير يهنئه على بقائه في يونايتد.

الوكالة التي يتبع لها مارسيال أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تمديد اللاعب لعقده مع نشر صورة لقميص الفرنسي موقع عليه مع رقم عليه 2024.

وكان يونايتد بصدد توقيع عقد مع اللاعب لمدة عام واحد الشهر الماضي لإبقائه في النادي حتى الصيف المقبل لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما وافق الآن على شروط جديدة لإبقائه في النادي لفترة أطول.

ويمثل هذا تحولًا كبيرًا للاعب الفرنسي بعد التصريحات التي أدلى بها وكيل أعماله فيليب لامبوليفي تصريحات تلفزيونية مسبقة لـRMC أكد خلالها أنه "متشائم بشأن المناقشات مع يونايتد"، وجاءت هذه التصريحات قبل يوم واحد من إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وكان مارسيال قد أدلى بتصريحات تلفزيونية قبل مباراة آرسنال في كأس الاتحاد الانجليزي أكد خلاله أنه سعيدًا في النادي لأنه يحصل على المزيد من وقت اللعب".