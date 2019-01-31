شكرا لقرائتكم تعثر انتقال أيمن حفني للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إنه تم رفض رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى الإسماعيلى على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أوضح أمير مرتضى فى تصريحات خاصة، إنه تم المنافشة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك حول إعارة حفنى ورفض المدير الفنى الأمر، مضيفاً إنه رأى من البداية ضرورة استمرار حفنى مع الفريق فى الفترة المقبلة ولكنه حرص على عرض الأمر بالكامل على جروس لاتخاذ قراراً نهائياً حول المسألة ليستقر الأمر فى النهاية على رفض عرض إعارة اللاعب.

وتسببت رغبة جروس في التمسك بالحاوي في منع انتقاله لقلعة الدراويش وبقائه في ميت عقبة.