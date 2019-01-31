شكرا لقرائتكم تقرير الحكم ينقذ رمضان صبحى من عقوبات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برأ تقرير الحكم أحمد الغندور، رمضان صبحي لاعب الأهلي، من أي خروج عن النص خلال لقاء الأحمر أمام وادي دجلة يوم الاثنين الماضي بالجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز.
وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن الغندور لم يذكر في تقريره أي شئ يدين رمضان صبحي، بعدما انفعل على الحكم الرابع عقب خروجه بديلًا.
وقال المصدر، إن رمضان صبحي اشتكى الغندور للحكم الرابع خلال حديثه مؤكدًا أنه الأهلي خسر مباراتين من قبل كان يديرهما الغندور.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير الحكم ينقذ رمضان صبحى من عقوبات اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.