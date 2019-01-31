تقرير الحكم ينقذ رمضان صبحى من عقوبات اتحاد الكرة

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جدة - عمرو شويل برأ تقرير الحكم أحمد الغندور، رمضان صبحي لاعب الأهلي، من أي خروج عن النص خلال لقاء الأحمر أمام وادي دجلة يوم الاثنين الماضي بالجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن الغندور لم يذكر في تقريره أي شئ يدين رمضان صبحي، بعدما انفعل على الحكم الرابع عقب خروجه بديلًا.

وقال المصدر، إن رمضان صبحي اشتكى الغندور للحكم الرابع خلال حديثه مؤكدًا أنه الأهلي خسر مباراتين من قبل كان يديرهما الغندور.