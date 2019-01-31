شكرا لقرائتكم جروس يرفض رحيل مدبولى عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، رحيل أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق الأبيض على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تلقى "مدبولى" عرضا رسميا مؤخرا من نادى إنبى بجانب بعض العروض الأخرى منها رغبة وادى دجلة والجونة فى ضمه إلا إن جروس قد أخطر أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك برفض رحيل اللاعب اليوم بشكل نهائى.

ولم يشارك أحمد مدبولى مع الزمالك فى أى مباراة بالدورى هذا الموسم إلا إن المدير الفنى السويسرى فضل بقائه وأكد إن كل لاعب بالقائمة له دورا فى منافسات الموسم الحالى.