اونلاين | ريال مدريد وجيرونا - بث مباشر - كورة لايف - كورة ستار - الاسطورة

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يحل فريق ريال مدريد فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الخميس، ضيفاً ثقيلاً على جيرونا فى إياب ربع نهائى كأس ملك أسبانيا على ملعب "مونتيليفي".

ويكفى فريق ريال مدريد التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف على الأقل من أجل التأهل إلى نصف نهائى كأس ملك أسبانيا، خاصة وأنه قد حسم مواجهة الذهاب لصالجة بنتيجة 4-2 بملعب "سانتياجو برنابيو" الخميس الماضى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد live ضد جيرونا في كأس ملك اسبانيا بتاريخ 31/1/2019 koralive

ويعيش فريق ريال مدريد فترة مستقرة نسبياً بالدورى الأسبانى وكأس الملك على الترتيب فى ظل التوقف الأوروبى وقبل خوض منافسات دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا فبراير المقبل.

نجح فريق ريال مدريد فى تحقيق 3 انتصارات متتالية بالدورى الأسبانى أمام كلاً من ريال بيتيس وإشبيلية وأسبانيول وقطع شوطاً كبيراً نحو نصف نهائى كأس الملك بعدما سحق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين بالذهاب قبل مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد live ضد جيرونا في كأس ملك اسبانيا بتاريخ 31/1/2019 koralive

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم والقنوات الناقلة:-

البطولة : كأس ملك إسبانيا (ربع نهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : إستادي مونتيليفي .

المعلق : سوار الذهب .

نتيجة مباراة الذهاب : ريال مدريد (4-2) جيرونا.

موعد المباراة :

11:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:30 مساءاً بتوقيت مصر .

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:30 مساءاً بتوقيت العراق .

10:30 مساءاً بتوقيت السودان .

11:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:30 مساءاً بتوقيت تونس .

9:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:30 مساءاً بتوقيت قطر.

8:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

خط الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو

مشاهدة مباراة ريال مدريد live ضد جيرونا في كأس ملك اسبانيا بتاريخ 31/1/2019 koralive

وقال سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد فى مؤتمر صحفى قبل المباراة: "سيكون الأمر معقدًا أمام جيرونا، كل مباريات كأس الملك خطيرة وصعبة، يجب علينا أن نكون حذرين للغاية".

أكد مدرب الريال على قتال اللاعبين على كل بطولة يلعب فيها الملكى والجميع ملتزم بذلك الأمر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد live ضد جيرونا في كأس ملك اسبانيا بتاريخ 31/1/2019 koralive

وحول الدور الجديد لفينيسيوس جونيور داخل تشكيل ريال مدريد مع عودة جاريث بيل وأسينسيو، أوضح سولاري قائلاً، :"سعداء بتطور فينيسيوس، نحن فريق رائع وكل فرد يعمل من أجل زيادة التنافس".

وعن إصابة سيرجيو راموس أمام إسبانيول، علق مدرب الريال قائلاً، :"راموس تدرب معنا بشكل طبيعي رغم خروجه مصابًا أمام إسبانيول وسيكون جاهز لمباراة اليوم، كيلور نافاس متاح للظهور، لكني لن أفصح عن التشكيل".

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