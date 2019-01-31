تعرف على..السببب وراء رفض كونتي عرض ريال مدريد

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السعودية نيوز365- كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الأسبق لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن سبب رفضه قيادة فريق ريال مدريد، بعد إقالة جولين لوبيتيجي في منتصف الموسم.
وتحدث الإيطالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قائلاً: "كان هناك إمكانية بالفعل لتدريب نادي ريال مدريد، ولكن أنا لا أحب قيادة الفرق في منتصف الموسم، لذلك المفاوضات لم تكتمل".
وفي السياق ذاته تحدث الإيطالي عن شائعات إقترابه من تدريب إنتر ميلان قائلًا: "أنا متواجد الآن في ميلانو من أجل مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا، و لست هنا من أجل الإنتر ولم أتلقى أي عرض من أي نادي إيطالي”.
وأستكمل حديثه عن رد فعله بعد خسارة فريقه السابق تشيلسي برباعية من بورنموث في الدوري الإنجليزي قائلًا: "لم أهتم بمعرفة النتيجة فهو أصبح من الماضي بالنسبة لي، ولا أريد نهائياً الحديث عن أي شيء بشأنه فهناك نزاع قضائي بيننا".
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