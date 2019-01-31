شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد مارسيال حتى 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي أنطوني مارسيال لمدة 5 مواسم مقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" صورة لمارسيال مع المدير الفني للفريق سولشاير وأرفقها بتعليق، "أنتوني مارسيال يجدد عقده مع يونايتد حتى يونيو 2024 مع خيار التجديد لعام اضافي".

وتمكن صاحب الـ23 عام من تسجيل 10 أهداف خلال 25 مباراة مع اليونايتد بجميع المسابقات في الموسم الجاري.