شكرا لقرائتكم خبر عن كيتشينج: سعيد بتجربتي في السعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأسترالي جيمس كيتشينج، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، أنه سعيد جدا بمسيرته العملية داخل السعودية رغم قصر مدتها، مضيفا أنه أحب العمل بالمملكة التي تملك شغفا كبيرا جدا بكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة أعلن في ديسمبر 2017 تعيين جيمس رئيسا للجنة الانضباط قبل أن يقبل استقالته قبل خمسة أيام .

وأوضح جيمس لوكالة الأنباء الألمانية: "تختلف السعودية عن غالبية الدول في آسيا فلدى الجمهور شغف حقيقي بكرة القدم التي تعتبر اللعبة الرياضية الأولى بالبلاد، وهو الأمر الذي يعطي شعورا كبيرا بأهمية جودة العمل".

وشارك جيمس في العديد من اللجان القضائية الرياضية دوليا وقاريا، وهو الرئيس السابق للخدمات القانونية الرياضية التأديبية بالاتحاد الآسيوي، كما شارك في بعثات الاتحاد الدولي "فيفا" إلى آسيا لمراجعة القوانين.

كما شارك في لجنة طعون الاتحاد الأسترالي لـ"أولمبياد ريو 2016"، وعين في الفريق التأديبي لنزاهة الرياضة الإلكترونية.

وحول أسباب استقالته: "قدمتها بشكل طبيعي جدا وهذا ما أستطيع أن أؤكده لكم بشكل قاطع".

وأضاف: "البعض يعتقد أنني أعمل في أستراليا ولست موجودا بالسعودية لممارسة مهامي باللجنة التي كنت أقودها وهذا أمر غير دقيق فأنا أقضي أغلب وقتي في المملكة لمتابعة العمل والجميع يدرك أن عمل اللجان أصبح اليوم عملا مؤسسيا".

وأكد: "كنا نملك دعما كبيرا وأريحية بالعمل أنا وزملائي وهو ما ساهم في نجاحنا".

وحول أسباب قبوله العمل في السعودية رغم عمله السابق بالاتحاد الآسيوي للعبة، قال: "في الاتحاد الآسيوي كنت موظفا وفي اتحاد الكرة السعودي عملت رئيسا للجنة وهناك فارق بين الوظيفتين والتجربة في المملكة كانت رائعة للغاية وهي فرصة لأقدم لكل السعوديين الشكر والتقدير".

وأوضح: "يوجد حاليا العديد من الكفاءات القانونية السعودية والمحامين الرياضيين ممن يحملون شهادات عليا وهذا ما لاحظته وهو ما يعني أن مستقبل الأمور القانونية الرياضية بخير. سأكون سعيدا بتقديم الدعم للكفاءات السعودية للوصول إلى الاتحاد الآسيوي للعبة وكذلك الفيفا".