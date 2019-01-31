شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لضم نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر

يحاول نادى ريال مدريد الاسبانى ضم لاعب مانشستر يونايتد راشفورد خلال فتره الانتقلات القادمة لدعم صفوف فريقة في الهجوم .

و جهز النادى الملكى 100 مليون جنية استرلينى من أجل الحصول علي خدمات اللاعب الانجليزى و يتبقي فقط رغبه اللاعب و الفريق الاحمر .

لكن يحاول النادى الانجليزى اقناع اللاعب بالبقاء و تجديد عقده مقابل 200 الف جنية استرلينى في الاسبوع بينما سوف يقبض اللاعب حوالي 250 الف جنية استرلينى في الاسبوع .

لكن اللاعب يريد البقاء حاليا في النادى بعد تألقه ما المدرب الجديد جونار سولسكاير الذي يعتمد عليه و يمنحه الثقه و يدعمه لكن ينتظر اتضاع الصوره حول مدرب الفريق الموسم القادم .