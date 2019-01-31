شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب القيد.. 5 صفقات منتظرة في الوقت الضائع والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنتهي اليوم فترة القيد بالنسبة للانتقالات الشتوية لموسم 2019، حيث نجحت العديد من الأندية في أبرام بعض الصفقات القوية، وفشل البعض الأخر. وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعض المفاجاءات على رأسها تعاقد برشلونة الغير متوقع مع الغاني كيفين برينس بوايتنج قادما من ساسولو الإيطالي، وانتقال هيجواين إلى تشيلسي الإنجليزي. لكن قبل غلق القيد ببضعة ساعات تأمل العديد من الأندية في الحصول على خدمات بعض النجوم في اللحظة الأخيرة من انتقالات يناير. في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" 5 صفقات قد تتم في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية. ويليان من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان بعد إصابة نيمار نجم باريس سان جيرمان في مشط القدم، وتأكد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بدأ النادي الباريسي البحث عن أحد الحلول لتعويض غياب نجم الفريق.

ووقع الأختيار على البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، الذي أكدت بعض التقارير الصحفية تقديم باريس بعرض إلى تشيلسي للحصول على خدمات الجناح البرازيلي، لتعويض غياب مواطنه.

وكان برشلونة طلب التعاقد مع ويليان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو، لكن رفضت إدارة البلوز التفريط في خدمات اللاعب.

لكن مع تقدم سن اللاعب "30 سنة" وبقاء موسم ونصف في عقده، سيحاول باريس التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن تشيلسي يتخلص من بعض اللاعبين الذي يتخطون سن الثلاثين.

شارك الجناح البرازيلي في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة ساري، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة

جيرو من تشيلسي إلى ويست هام

بدأ جيرو في البحث عن أحد العروض المناسبة للرحيل عن صفوف تشيلسي بعد وصول المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين خلال فترة الانتقالات الحالية.

حيث أبدى جيرو قلقه بعد تعاقد البلوز مع هيجواين، وعدم الاعتماد عليه حتى في ظل غياب ألفار موراتا مهاجم البلوز السابق، ومشاركة إدين هازار كمهاجم للفريق.

وأفادت بعض التقارير أن ويست هام يفكر في التعاقد مع جيرو، بسبب المخاوف من لياقة مهاجم الفريق الحالي أرناتوفيتش، كما أن المطارق حاولوا التعاقد مع المهاجم الفرنسي من قبل حينما كان في آرسنال.

سجل جيرود هدفًا واحدًا وقدم أربع تمريرات حاسمة لتشيلسي خلال 19 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم.

كاراسكو من داليان الصيني لآرسنال

أبدى الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد السابق رغبته في العودة مرة أخرة للعب في أوروبا، بعد رحيله المفاجئ عن الأتلتي عام 2018 في ظل تألقه.

وكشفت بعض الصحف أن آرسنال الإنجليزي يرغب في ضم كاراسكو خلال الساعات القادمة بعد فشل مفاوضاته مع الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب انتر ميلان الإيطالي بسبب الاختلاف في بعض شروط الصفقة.

شارك صاحب الـ25 في 25 مباراة بالدوري الصيني وسجل سبعة أهداف.

كريستينسن من تشيلسي إلى يوفنتوس

يعاني كريستينسن من عدم المشاركة بشكل أساسي تحت القيادة الفنية لماوريسيو ساري، بعد أن كان أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة المدرب السابق أنطونيو كونتي.

حيث شارك صاحب الـ21 عاما في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، مما جعله هدف للعديد من الأندية مثل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ اللذان حاولوا التعاقد مع اللاعب، لكن رفضت إدارة تشيلسي التفريط فيه.

ويهدف يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب الشاب خلال الساعات المقبلة بعد الأزمة الدفاعية التي ضربت الفريق بأصابة بونوتشي وكيلليني بالأضافة لرحيل النجم المغربي مهدي بن عطية لصفوف الدحيل القطري.

كاجاوا من بوروسيا دورتموند إلى موناكو

يأمل نادي موناكو الفرنسي في الحصول على خدمات كاجاوا لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند لتدعيم صفوف الفريق في ظل الأزمة التي يعيشها في الوقت الحالي.

ويعاني كاجاوا صاحب الـ29 عاما من عدم المشاركة بشكل أساسي مع أسود الفيستفال، حيث شارك 5 مرات فقط هذا الموسم في جميع المسابقات.